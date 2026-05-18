Evolution Horizon Award 2026: al via le iscrizioni alla terza edizione, con riflettori puntati su sviluppo e cooperazione

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, si sono ufficialmente aperte le iscrizioni al terzo appuntamento dell’Evolution Horizon Award, il grande evento meneghino di MoreNews - il più grande gruppo di editoria web del nord – ovest, con più di venti testate al suo attivo e oltre venti milioni al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Lombardia – in programma nel capoluogo lombardo, il prossimo 9 novembre, dove le aziende italiane ed internazionali con le migliori best practices si metteranno di nuovo in gioco per far parlare di sé e farsi conoscere massivamente, facendo cultura e promuovendo la diffusione di buone pratiche aziendali.

L’obiettivo è quello di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione e, in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere e Wellness al food & wine, dalle costruzioni alla salute, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della finanza, della robotica e della blockchain.

Teatro della kermesse, ancora una volta, sarà la suggestiva “Immersive room 360” dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, il design hotel dall’elevata vocazione all’innovazione e all’efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell’economia, del design e delle nuove tendenze, meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città. Una struttura, questa, che aggiunge sempre nuovi tasselli al suo percorso evolutivo, e per questo fa da cornice ideale dell’evento che per questa edizione accende i riflettori non solo sui capisaldi fermi di innovazione e sostenibilità, presupposti imprescindibili per le aziende che guardano al futuro, ma anche e soprattutto sui temi dello sviluppo e della cooperazione, dove protagonisti saranno autorevoli relatori ed istituzioni, e a seguire, la serata di gala, con assegnazione dei premi alle aziende vincitrici.

“I mantra di questa terza edizione saranno cooperazione e visione condivisa” afferma

Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager della kermesse, anche quest’anno sotto la sua regia organizzativa. “Il premio, infatti, agisce come piattaforma di scambio tra istituzioni, aziende e partner, favorendo la nascita di nuove visioni comuni e collaborazioni e pertanto, renderlo un punto di riferimento, significa riconoscere e celebrare le eccellenze che trasformano così le sue direttrici in azione concreta e non solo annunciata. Inoltre, dal momento che rendere un premio sempre più attuale, significa soprattutto valorizzare le aziende che non solo innovano, ma lo fanno in modo sostenibile e sicuro, attenzioneremo particolarmente quelle realtà che puntano su:

Misurabilità, valutando i progetti in base a risultati concreti (ambientali, economici e sociali).

Inclusività, premiando PMI e grandi imprese che scommettono su tecnologia e competenze.

Focus su Valori, dando attenzione alla parità di genere, comunità energetiche e all'attrazione dei talenti”

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda.” spiega Enrico Anghilante, patron dell’evento, “Per questo motivo, per il prossimo appuntamento del 9 novembre, lo sviluppo e la cooperazione si confermano pilastri centrali, con un focus particolare sulla crescita sostenibile e l'integrazione internazionale. Inoltre, come nella precedente edizione, attraverso il format del “Evolution Horizon Talk”, il nostro evento vuole farsi portatore di promuovere un dialogo tra imprese, mondo accademico e nuove generazioni per costruire relazioni e consapevolezza sul benessere diffuso.”

Come nella precedente edizione, una Giuria Scientifica avrà il compito di selezionare e premiare tra tutte le aziende le 21 finaliste, decretando il podio delle prime 3, ed è composta da un panel di “tecnici super partes”, imprenditori, manager, accademici, giornalisti, professionisti, che nel corso della propria carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare, ispirarsi ed applicare l’innovazione ed esprimeranno il proprio giudizio puntando i riflettori su leve ben precise quali ad esempio, la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali, l’attenzione alle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di vision, il bilancio di sostenibilità e soprattutto, l’etica, sia aziendale, sia ambientale.”

“I valori etici, sono alla base di questo award,” aggiunge Anghilante “così come l’etica aziendale è essenziale per qualsiasi organizzazione, in quanto contribuisce a formare la cultura e i valori e guida il comportamento dei dipendenti. Dunque, è uno dei pilastri sul quale i giurati prestano la massima attenzione, così come altrettanta ne viene riservata all’etica ambientale”.

“L'evento mira anzitutto a creare una rete tra le eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano, condividendo i risultati con partner e collaboratori,” conclude Chiara Osnago Gadda, “e pertanto anche quest’anno, per le aziende che parteciperanno, significherà essere identificate come protagoniste di quello spirito di modernizzazione, che mette al centro della propria agenda l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile, attraverso un approccio aperto, collaborativo ed in grado di valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Diventando, quindi, ambassador della promozione di un modello di business sostenibile, etico, capace di generare valore economico, sociale e ambientale attraverso azioni quotidiane concrete e reali.”

Le iscrizioni al premio sono già aperte: modalità e informazioni sono disponibili a questo link e, per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a segreteria@evolutionhorizonaward.com

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il 9 ottobre.