Tutto è iniziato con una domanda: “E questo toner esausto dove lo buttiamo?”

Ci sono aziende che nascono da un progetto studiato a tavolino e altre che prendono forma da un’esigenza concreta, ascoltata ogni giorno sul campo. La storia di EcoRecupero appartiene alla seconda categoria.

Quest’anno l’azienda celebra i suoi 25 anni di attività: un traguardo importante che racconta non solo la crescita di una realtà specializzata nella gestione dei rifiuti speciali, ma anche l’evoluzione della sensibilità ambientale delle imprese italiane.

Tutto è iniziato da una domanda semplice, ripetuta più volte all’interno di un concessionario di macchine per ufficio: “E adesso questo toner esausto dove lo buttiamo?”

Era l’inizio degli anni Duemila. Il quadro normativo stava cambiando rapidamente e il Decreto Ronchi aveva introdotto nuove regole nella gestione dei rifiuti. Molte aziende si trovavano improvvisamente davanti a procedure sconosciute, adempimenti da comprendere e materiali da gestire correttamente.

Dietro quella domanda apparentemente banale si nascondeva in realtà un bisogno concreto: avere un servizio capace di rendere più semplice un tema complesso.

Da lì sono iniziati studi, confronti, incontri con professionisti del settore, approfondimenti normativi, corsi di formazione, viaggi e una lunga fase di costruzione. Un percorso fatto di ricerca, esperienza e determinazione, con un obiettivo sempre più chiaro: creare un sistema organizzato e accessibile per la gestione dei rifiuti speciali.

Il 26 maggio 2001 nasce ufficialmente EcoRecupero .

Una realtà allora piccola, ma con una visione precisa: supportare aziende e rivenditori nella gestione di toner esausti, RAEE e altri rifiuti speciali, offrendo soluzioni concrete e procedure semplici.

Negli anni l’azienda è cresciuta insieme ai propri clienti e alla rete di rivenditori.

In venticinque anni molte cose sono cambiate. Sono cambiati i processi, le tecnologie, le tipologie di rifiuti da gestire e il modo stesso in cui le imprese guardano alla sostenibilità. Se un tempo la corretta gestione ambientale era percepita come un obbligo, oggi rappresenta sempre più spesso una scelta di responsabilità e valore.

C’è però qualcosa che, in tutto questo tempo, è rimasto invariato: l’approccio con cui EcoRecupero continua a svolgere il proprio lavoro: serietà, attenzione, vicinanza ai clienti e rispetto per il territorio sono ancora oggi il punto di partenza.

Il traguardo dei 25 anni non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova tappa.

Con la stessa attenzione delle origini e uno sguardo rivolto al futuro, EcoRecupero continua il proprio percorso accanto alle aziende, trasformando la complessità della gestione dei rifiuti speciali in soluzioni semplici, sicure e sostenibili.

EcoRecupero – 25 anni di soluzioni ambientali al fianco delle imprese.

Per maggiori informazioni: https://www.ecorecupero.it/contattinfo/











