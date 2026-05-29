Eccellenza e Innovazione: Studio Carrara tra i “Best in Class 2026”

Lo Studio Carrara, guidato dal Dott. Marcello Carrara, si conferma una delle realtà d'eccellenza nel panorama della consulenza fiscale e societaria in Italia. Il prestigioso ranking «Best in class 2026» ha inserito lo studio nella ristretta cerchia dei 100 commercialisti eccellenti a livello nazionale, un riconoscimento promosso da Forbes Italia e TeamSystem che premia i migliori professionisti del Paese.

Questo traguardo non è un caso isolato, ma il risultato di una crescita costante e di un posizionamento ripetutamente convalidato dalle classifiche di settore. I criteri che hanno guidato la selezione riflettono perfettamente l'identità dello Studio Carrara: competenza tecnica, visione strategica e una spiccata propensione all'innovazione digitale.

In un contesto economico in continua evoluzione, lo Studio Carrara si distingue per la capacità di superare il ruolo tradizionale del commercialista, trasformandosi in un vero e proprio partner strategico per il tessuto imprenditoriale.

Le specializzazioni chiave che hanno decretato il successo dello studio includono:

Consulenza Strategica: Supporto direzionale per aiutare le imprese a pianificare la crescita e a prevenire i rischi di mercato.

Trasformazione Digitale: Integrazione di strumenti tecnologici all'avanguardia per ottimizzare i processi aziendali, riducendo i tempi di gestione e migliorando l'efficienza.

Amministrazione Fiscale per le PMI: Una gestione tributaria sartoriale, pensata specificamente per le esigenze e le tutele delle Piccole e Medie Imprese italiane.

"L'inserimento nel ranking 'Best in Class' è la conferma che la strada verso la digitalizzazione e l'affiancamento costante alle PMI è la chiave per guardare al futuro della professione."

Grazie a questo approccio innovativo e radicato nel tessuto economico, il Dott. Marcello Carrara e il suo team continuano a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per le aziende che puntano a una crescita solida, efficiente e proiettata verso il futuro.