Caricabatteria universale, il Parlamento europeo vuole ridurre i rifiuti elettronici

Il Parlamento europeo vuole ridurre i rifiuti elettronici. Ed è pronto ad avviare i negoziati per il caricabatteria universale, un caricatore che semplifichi l’uso di telefoni cellulari, tablet, videocamere digitali, console e quant’altro. Il caricabatteria universale, una richiesta portata avanti da anni, si basa sull’adozione di una porta USB-C come nuovo standard per i dispositivi portatili. Permetterebbe di avere meno cavi e caricatori in eccesso.