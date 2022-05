Alla libreria BrivioDue di Aosta la presentazione di "Bellissimo"

Sabrina Rondinelli è nata nel 1972 a Torino, dove si è laureata in Materie Letterarie con indirizzo teatrale. Dopo aver insegnato per vent’anni nella scuola pubblica, oggi si dedica completamente alla scrittura. Ha pubblicato racconti e romanzi, sia per bambini e ragazzi, sia per adulti, premiati e tradotti anche all’estero. Esperta di scrittura creativa e di educazione alla lettura, fa parte dell’ICWA, l’Associazione Italiana degli Scrittori per bambini e ragazzi.

"Vi piacerebbe avere un bambino perfetto? Che mangia tutto senza capricci, non si fa pregare per lavarsi i denti e non vi fa fare figuracce davanti agli amici?" Tutto ha inizio con il viaggio sul pulmino che deve portare Leo e altri ragazzini al campo estivo. E invece scarica tutti in una specie di squallido magazzino, dove i bambini si ritrovano intrappolati, a mangiare bastoncini di pesce scadenti e pizza bruciacchiata, con pochi giochi sgangherati e rigidi lettini da campo. È solo grazie all'attenta Rachele, che non si è fatta requisire il telefonino dai cosiddetti "animatori" (adulti travestiti da coniglio, freddi e scostanti), che i ragazzini riescono a connettersi alla rete e capire cosa è successo: i loro genitori li hanno rottamati! Hanno ceduto alle lusinghe di una televendita di "bambini perfetti", ordinabili secondo i loro desideri. C'è chi si infuria, chi piange, chi non crede alla notizia... Ma tutti sono concordi su quello che c'è da fare: ribellarsi al loro destino, evadere da quel posto e tornare a casa. Forse. Un'avventura che fa riflettere sugli eccessi della nostra società, per scoprire il valore dell'essere imperfetti.