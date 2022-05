Un tir è precipitato nel cantiere archeologico per l'ampliamento dell'ospedale regionale Umberto Parini, in via Roma ad Aosta.

Il mezzo si trovava in quel luogo perchè da questa mattina la "tangenziale" di Aosta lungo l'autostrada A5 è chiusa per lavori e la statale 26 è l'unica alternativa per i mezzi pesanti diretti al tunnel del Monte Bianco.

L'autista, a quanto si apprende, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.