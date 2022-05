Continuano a lievitare i prezzi dell'autonoleggio, dal 2021 67% in più

Nessuno vorrebbe rinunciare a qualche giorno di relax, ma ad intralciare i programmi delle famiglie concorrono i rincari: non solo quelli dei costi energetici e dei carburanti, anche il noleggio auto non frena la sua corsa.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, dopo aver già rivelato forti aumenti lo scorso anno, è tornata ad aggiornare il monitoraggio dei costi del noleggio auto presso le principali mete turistiche, sollecitata anche da molte segnalazioni inviate dai cittadini che denunciavano aumenti incredibili. Nella settimana dal 20 al 26 giugno, il noleggio di un’automobile (utilitaria di media grandezza a benzina) senza assicurazione supplementare e accessori, costa 634,52 Euro, circa il 67% in più rispetto al prezzo registrato nella stessa settimana di giugno del 2021 a questo si aggiunge il contemporaneo aumento del prezzo del carburante dovuto alla crisi bellica e aggravato dalle speculazioni in atto.

Guardando i dati nel dettaglio emerge che i costi più elevati vengono applicati a Bari, Palermo, Catania, Olbia ed Alghero, mentre i rincari maggiori si hanno presso le stazioni e gli aeroporti di Milano, Torino, Roma e Napoli (con aumenti anche del 100% rispetto a giugno 2021).

A fronte di questi incredibili rincari invieremo una ulteriore segnalazione all’AGCM e all’ART, invitandole ad approfondire le ragioni e le dinamiche di tali sproporzionati prezzi e ad intervenire per limitare le speculazioni in atto, che gravano sulle famiglie e danneggiano un settore, quello del turismo, già fortemente compromesso dalla pandemia.

Consigli su come noleggiare un’auto in sicurezza.

Attenzione al chilometraggio: assicuratevi che sia sempre illimitato!

Occhio al carburante. Verificate sempre quale sia la politica carburante dell’autonoleggio. Può essere, infatti, pieno per pieno o pieno per vuoto. Nel primo caso affittate la macchina con il pieno e la dovete riconsegnare dopo aver fatto nuovamente il pieno. Nel secondo caso vi viene consegnata con il pieno e la riconsegnate così com’è. Il consiglio è quello di optare per il “pieno per pieno”, dal momento che spesso le compagnie di autonoleggio applicano dei costi spropositati per il carburante, estremamente più alti di quelli, già cari, praticati presso le stazioni di servizio.

È molto importante verificare se abbiate scelto o meno la protezione completa oppure no e cosa comprende tale protezione.

Metodi di pagamento accettati. Accertatevi su quali sono, quando vi verrà prelevato l’importo e se è prevista la trattenuta di una cauzione.

Controllate i danni. Al momento di ritirare la vettura controllate l’interno/esterno e, se presenta danni, fateli annotare sul contratto e fate delle foto. Altrettanto vale al momento della riconsegna: controllate che non vi siano nuovi danni e fatevi rilasciare un’attestazione scritta.

Se lasciate le chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticate di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non dovuti.

Optional. Non fatevi prendere dalla smania degli optional: tutto ha un costo, spesso anche molto salato! Catene, seggiolino, navigatore GPS e via dicendo sono tutti servizi aggiuntivi che possono far salire, anche di molto, il vostro preventivo.

Documenti e contatti. Verificate che i documenti di circolazione della macchina siano presenti all’interno dell’auto all’interno dell’auto. Non dimenticate, inoltre, di trascrivere i contatti dell’autonoleggio qualora ne abbiate bisogno durante il vostro viaggio e i numeri di emergenza utilizzati nel Paese di destinazione.