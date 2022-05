RISE UP! – I CAMPI ESTIVI DI EMERGENCY per ragazzi e ragazze, a Marina di Montalto di Castro

Riflettere sulle guerre attuali, promuovere una cultura di pace, confrontarsi sui diritti umani e sull’accesso alle cure per tutti: sono queste le attività previste per i giovani dai 18 ai 28 anni durante “Rise Up! – EMERGENCY Lab”, i campi di EMERGENCY che si svolgeranno durante il periodo estivo. Dal 13 al 19 luglio e dal 21 al 27 luglio presso il Camping Pionier Etrusco di Marina di Montalto di Castro (VT) i giovani partecipanti vivranno una settimana di incontri, workshop e approfondimenti con giornalisti, ricercatori e operatori di EMERGENCY per conoscere a fondo i temi dei diritti umani e della cultura di pace, ma anche per coltivare il pensiero critico e la creatività.

La prima settimana di Rise Up! – EMERGENCY lab, dal 13 al 19 luglio, ruoterà attorno al tema “L’ultima guerra” per riflettere sugli effetti dei conflitti armati insieme agli operatori di EMERGENCY impegnati in questi giorni nell’assistenza dei profughi ucraini e a lavoro in Afghanistan, Paese in cui EMERGENCY è presente con tre centri chirurgici, un centro di maternità e una rete capillare di presidi sanitari.

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi anche con ricercatori e giornalisti per approfondimenti sulla guerra di carattere sociale, politico ed economico. Dal 21 al 27 luglio gli incontri avranno, invece, come filo conduttore il tema “In dignità e diritti, uguali” per approfondire la conoscenza dell’universalità del diritto alla cura con un focus specifico su Africa e migrazioni. Ai partecipanti si darà infatti la possibilità di scoprire l’ANME (African Network of Medical Excellence – Rete sanitaria d’eccellenza in Africa), nata nel 2010 su iniziativa di EMERGENCY con l’obiettivo di promuovere in Africa la costruzione di centri medici di eccellenza sul modello del Centro Salam di cardiochirurgia e le attività di EMERGENCY a favore dei migranti, in Italia e all’Estero.

Anche in questa occasione, oltre agli operatori di EMERGENCY, ricercatori e giornalisti arricchiranno il dialogo con i ragazzi offrendo loro approfondimenti, spunti e suggestioni. Durante le giornate, oltre a raccogliere storie e testimonianze di ricercatori e operatori umanitari, i ragazzi potranno anche partecipare a laboratori di mobile journalism, scrittura creativa e teatro per esplorare diverse modalità di comunicazione e espressione creativa. Il laboratorio di mobile journalism sarà curato da Valentina Corona: grafica, motion designer e content creator, già segretario generale dell’associazione FILMAKER, che insegnerà ai ragazzi come migliorare la qualità del racconto attraverso video, app e piattaforme social.

I laboratori di scrittura creativa esploreranno segreti e tecniche narrative, e avranno come protagonisti lo scrittore e editor Michele Vaccari (formatore della prima settimana, 13 – 19 luglio), insegna Editing per la Scuola Mohole e la Scuola Carver, il suo ultimo romanzo Urla sempre, primavera (NN Editore 2021) e Veronica Galletta (formatrice della seconda settimana, 21 – 27 luglio), vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il suo romanzo Le isole di Norman (Italo Svevo 2020) e autrice di Nina sull’argine (Minimum Fax 2021), tra i dodici candidati al Premio Strega 2022.

Il workshop teatrale sarà tenuto da Matteo Palazzo, attore della compagnia teatrale di EMERGENCY formatosi all’ACT di Brighton e vincitore del Premio Luigi Vannucchi 2017 Asti come Miglior Attore.

La quota di partecipazione per coloro che si iscriveranno prima del 20 maggio è di 340 euro, la quota intera è di 390 euro. La quota comprende vitto e alloggio presso il Camping Pionier Etrusco (Via Vulsinia, Marina di Montalto di Castro, (VT)), assicurazione, attività formative, laboratori e Welcome Kit, composto da un quaderno e una maglietta con l’illustrazione del campo di volontariato “RISE UP! EMERGENCY LAB”.

Ciascuna settimana di Rise Up! – EMERGENCY Lab ha a disposizione 50 posti. La data di scadenza per presentare la domanda di iscrizione sul sito dell'associazione www.emergency.it è il 15 giugno. I campi estivi verranno svolti secondo le indicazioni della normativa anti-Covid19 vigente. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina del progetto al link: https://www.emergency.it/riseup/