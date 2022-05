Controlli anti-covid, nell'ultima settimana effettuati 1.531 controlli

Continuano i controlli ant-covid serrati da parte delle forze dell'ordine anche nella nostra regione.

Nell'ultima settimana (da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio) in Valle d'Aosta sono stati effettuati 1.531 controlli, con verifiche a Green Pass e il rispetto nell'uso corretto delle mascherine. Verifiche anche per il rispetto dell'isolamento fiduciario per le persone positive al Coronavirus e per le previsioni negli esercizi pubblici e nei negozi

I controlli sulle persone sono stati 1.502; quelli sulle attività economiche 29. Nessuno di questi ha portato a sanzioni.