Soccorsi quattro escursionisti in difficoltà nella zona del Col Carrel

Affaticati dalla salita, in ritardo rispetto alla tempistica utile per raggiungere il bivacco prima del buio, equipaggiati in maniera non adeguata, hanno chiesto l'intervento di soccorso e sono stati recuperati al limite delle effemeridi. Le loro condizioni fisiche sono buone e non è stato necessario l'intervento sanitario.

"Le condizioni meteo in questo periodo non sono ancora quelle estive - spiega il direttore del Soccorso Alpino Valdostano Paolo Comune - e oltre alle temperature che possono essere rigide, soprattutto in serata e di notte, c'è ancora neve in quota e anche zone ghiacciate che possono presentare pericoli da non sottostimare. Inoltre, è bene ricordare che l'equipaggiamento deve essere sempre adeguato alla situazione. L'intervento è andato a buon fine grazie alla tempestività con cui i ragazzi hanno deciso di chiedere aiuto. Hanno fatto bene a non aspettare, consentendo così soccorritori di raggiungerli in tempo utile. La notte sarebbe stata complicata, in quella zona e con le basse temperature".

Questa è la quinta missione di recupero illesi in elicottero dall'inizio dell'anno, a cui se ne aggiungono altre condotte via terra.

"Per noi è sempre importante fare appello alla prudenza - conclude Paolo Comune. Dispiace leggere certi commenti sui social, che condannano (e a volte insultano) i protagonisti di questi episodi. Meglio sarebbe mantenere la discussione su un piano più costruttivo: contribuirebbe alla sensibilizzazione alle condotte corrette e prudenti e sarebbe di aiuto anche ai soccorritori. Il rischio che, per imbarazzo o per timore di dover pagare i minuti di volo, le persone in difficoltà non chiedano aiuto e soccorso è, purtroppo, concreto e può generare situazioni di pericolo evitabile".