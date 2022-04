Ucraina, guerra locale o guerra globale?

Il Dipartimento di Scienza economiche e politiche propone un ciclo di tre incontri sul conflitto ucraino dal titolo “Ucraina, guerra locale o globale?” che si svolgeranno nella sede di Saint Christophe dell’ateneo (Loc. Le Grand Chemin 181) e che saranno disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams accessibile dalla sezione eventi del sito www.univda.it.

Il primo incontro “Società della disinformazione e guerra in Ucraina” si svolgerà giovedì 28 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Interverranno Paolo Gheda, professore associato di storia contemporanea dell’Università della Valle d’Aosta e Marco Caligiuri, docente dell’Università della Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence. La manipolazione della realtà è un'arma connaturata a ogni guerra.

Durante la Prima guerra mondiale, la Gran Bretagna organizzò una campagna di persuasione dei cittadini americani per renderli favorevoli all'intervento degli Usa nel conflitto; la Seconda guerra mondiale è scaturita anche da azioni di palese disinformazione, come il falso attacco di soldati polacchi ad una postazione tedesca. Molto si è discusso storiograficamente anche rispetto all'attacco giapponese a Pearl Harbor. Infine, alla Seconda guerra mondiale seguì la Guerra Fredda, combattuta principalmente attraverso la propaganda, l'influenza culturale, e quindi la manipolazione dell'informazione, e lo spionaggio. Nella guerra in Ucraina oggi le cose non sembrano cambiate, anzi attraverso i social la situazione si è, per così dire, "perfezionata". Siamo, secondo Caligiuri, «in piena guerra dell'informazione che ha come punto d'arrivo la mente delle persone. È questo il campo di battaglia definitivo, con oltre il sessanta per cento della popolazione mondiale collegata a Internet, che arriverà tecnicamente al cento per cento alla fine di questo decennio».

Il secondo incontro si svolgerà lunedì 2 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Si parlerà di “Guerra in Ucraina e prospettive per l'ordine internazionale”. Interverranno Furio Ferraresi, professore associato di Storia delle dottrine politiche dell’Università della Valle d’Aosta, e Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Scienza Politica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il terzo e ultimo incontro, dal titolo “La guerra in Ucraina e le conseguenze per l’economia globale e l’ordine liberale”, si terrà giovedì 5 maggio dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Interverranno Nicola Strazzari, docente incaricato di Politica economica internazionale all’Università della Valle d’Aosta e Giuseppe Gabusi, ricercatore di Scienza Politica all’Università degli Studi di Torino.