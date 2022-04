Famiglia in difficoltà al Verrand, interviene con successo il soccorso alpino (Video)

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero per il recupero di tre escursionisti (genitori con 1 bambino di 10 anni) partiti dal Verrand quota 1300 (Pré-Saint-Didier).

I tre si sono trovati in difficoltà a causa della neve sul sentiero a quota 2000 mt.

Considerato lo stato di agitazione del bambino, impaurito e poco collaborante, e del possibile rischio evolutivo dell'evento, si è deciso per l'invio di SA1 per recupero immediato. L'intervento, che non ha presentato difficoltà particolari, è terminato da poco. I tre non hanno necessità di intervento sanitario.