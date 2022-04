Sabato il funerale di Claudio Linty

Si svolgeranno sabato, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Issime, i funerali di Claudio Linty, l'artigiano idraulico di 45 anni morto schiacciato dal piccolo escavatore che stava manovrando. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri: l'uomo, fratello del sindaco di Issime Christian Linty, era impegnato a spostare dei massi per realizzare una stradina in un terreno di proprietà della famiglia, in località Seingles, quando l'escavatore che stava conducendo si è ribaltato travolgendolo.

Per gli inquirenti si è trattato di un incidente domestico e non di lavoro e per questo non è stato disposto il sequestro del mezzo.

Linty lavorava insieme al fratello nell'azienda di famiglia, fondata dal padre Ferruccio. Lascia la compagna in attesa del secondogenito e una figlia di tre anni.