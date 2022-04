Al via lavori risanamento viadotto Tovè di Etroubles sulla statale 27

Proseguono gli interventi di risanamento conservativo del viadotto ‘Tovè’, al km 13 della strada statale 27 “del Gran San Bernardo” a Etroubles.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da martedì 26 aprile e fino a venerdì 27 maggio la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di 350 metri tra il km 12,750 e il km 13,100. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul bypass adiacente realizzato sul vecchio tracciato della statale 27 lungo il quale sarà in vigore il senso unico alternato.

Il programma dei lavori prevede il rifacimento dello strato superficiale copriferro delle pile, il ripristino dei cordoli laterali su cui sono alloggiate le barriere di protezione, la ricostruzione dei giunti di dilatazione e il rifacimento della soletta e degli asfalti. In programma anche la sostituzione degli appoggi che sarà eseguita con il sollevamento dell’impalcato.

L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 950 mila euro. Durante i giorni festivi e prefestivi il senso alternato lungo il bypass potrà essere regolato dai movieri al fine di contenere eventuali disagi dovuti al traffico intenso.

