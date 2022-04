Nuovi finanziamenti per iniziative e progetti in favore delle giovani generazioni

Lo rende noto l’Assessorato dell’ Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta che ha approvato l’Avviso pubblico “1-2022”.

I progetti, ai sensi dei principi dell’Intesa e delle azioni inserite nella proposta progettuale intitolata “GIOVANIamoci: occasioni di incontro e di socializzazione” adottata con DGR n. 1298 in data 18 ottobre 2021, devono riguardare uno dei seguenti ambiti di intervento:

AMBITO DI INTERVENTO A : “Arte e Sport” , per il finanziamento di progetti che coniughino gli aspetti dello sport attraverso l’arte, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, tramite azioni di tipo formativo e informativo, anche a supporto e rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo;

: , per il finanziamento di progetti che coniughino gli aspetti dello sport attraverso l’arte, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, tramite azioni di tipo formativo e informativo, anche a supporto e rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo; AMBITO DI INTERVENTO B : “Musica e Sport”, per il finanziamento di progetti volti a promuovere la musica, quale elemento centrale nella pratica dello sport a beneficio di un corretto stile di vita, del benessere psicologico, emotivo e fisico, nonché iniziative di aggregazione e di socializzazione;

per il finanziamento di progetti volti a promuovere la musica, quale elemento centrale nella pratica dello sport a beneficio di un corretto stile di vita, del benessere psicologico, emotivo e fisico, nonché iniziative di aggregazione e di socializzazione; AMBITO DI INTERVENTO C : “Arte e Musica”, per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo di percorsi artistico-musicali, quali occasioni di crescita dell’autostima dei giovani ed elementi di scoperta di sé stessi e dei propri talenti, su ambiti e tematiche.

Possono essere soggetti proponenti i soggetti di diritto privato, senza fini di lucro e con sede operativa o legale in Valle d’Aosta, che rientrano nell’ambito delle seguenti tipologie:

Associazioni giovanili ricomprese nell’elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, di cui all’art. 8 della l.r. 12/2013;

Altre Associazioni (riconosciute e non riconosciute);

Fondazioni;

Organizzazioni di volontariato (“ODV”) e Associazioni di promozione sociale (“APS”) (che risultano iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, rispettivamente nel registro delle ODV e nel registro delle APS della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Le iniziative inserite nei rispettivi progetti, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti ESCLUSIVAMENTE GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 29 ANNI, residenti o domiciliati nel territorio regionale. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi oggetto dell’Avviso pubblico “1-2022” ammontano complessivamente a euro 27.988,00 e l’agevolazione si configura come “contributo a fondo perduto”. Tenuto conto del budget disponibile e con l’obiettivo di massimizzare l’impatto delle attività, il finanziamento complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a euro 2.000,00 (duemila/00), né superare l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00).

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta, sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA ENTRO E NON OLTRE le ore 17:00 del giorno 19 maggio 2022, a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; spedizione a mezzo posta raccomandata; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it

L’Avviso e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it/giovani/<wbr></wbr>default_i.asp) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it).

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili:

Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it ) ;

; Elena Pesa (tel. ufficio 0165/275855 - mail: e.pesa@regione.vda.it ) ;

o all’email u-polgiovanili@regione.vda.it.