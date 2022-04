Scoperto contrabbandiere di valuta

I Funzionari ADM e la Guardia di Finanza, durante un'attività di controllo a dei viaggiatori in arrivo e transito per la Svizzera, hanno rinvenuto del denaro in contante non dichiarato per 138mila euro.

La valuta era occultata nel bagaglio a mano di un viaggiatore straniero, diretto in Svizzera attraverso il valico di confine del traforo Gran San Bernardo, che alla domanda di rito in merito ai beni e valori da dichiarare in dogana aveva affermato di disporre di soli 1.500 euro.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro pari o superiori a 10.000 euro, si è provveduto al sequestro del 50% dell’eccedenza della somma non dichiarata per un valore di oltre 64 mila euro.

Il risultato raggiunto testimonia ancora una volta l’efficacia del lavoro di ADM e Guardia di Finanza, che operano in totale sinergia al fine di garantire il rispetto della legalità presso i valichi di confine.