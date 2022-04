Carabinieri rafforzano controlli per Pasqua più sicura

Il piano che porterà all'impiego di circa militari 160 militari delle Compagnie di Aosta e Saint Vincent Châtillon coadiuvati anche da squadre del Nucleo Investigativo per il pattugliamento del territorio prevede l’esecuzione di una fitta serie di controlli su tutte le aree del territorio. Pattuglie a piedi, a bordo di autoradio, moto, in abiti civili sorveglieranno tutto il territorio della Regione compresi gli impianti sciistici.

Nei pressi delle chiese e nelle principali piazze saranno attivi posti di controllo dei Carabinieri dove i cittadini potranno rivolgersi per qualsiasi problema. Saranno potenziati i controlli nei pressi di abitazioni e stabili incustoditi per prevenire i furti all’interno delle case lasciate incustodite da chi è partito per le vacanze.

I controlli dei Carabinieri saranno anche rivolti all'accertamento dello stato di ebbrezza, di chi si fosse messo alla guida del proprio autoveicolo dopo aver bevuto, mediante l'utilizzo degli etilometri, analoghi controlli verranno effettuati nei confronti di potenziali assuntori di sostanze stupefacenti.

Dal Comando dell'Arma fanno sapere che sono stati intensificati anche i tradizionali servizi svolti per il contrasto alla microcriminalità con unità antiborseggio nelle vie commerciali, nei centri e presso i luoghi maggiormente frequentati da turisti.

Come pure saranno aumentati i servizi sulle piste, controllando anche tutti i rifugi per aumentare la sicurezza dei tanti sciatori che affolleranno i nostri impianti per il ponte pasquale.

Saranno attivati ulteriori dispositivi di controllo anche nel settore amministrativo per la verifica del rispetto delle norme in materia di somministrazione dei prodotti alimentari e bevande e finalizzati ai controlli al rispetto delle norme sul covid 19. Si ricorda a tutti i cittadini che il numero 112 è sempre attivo per ogni emergenza