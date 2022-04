Rientrati i volontari valdostani che hanno portato aiuto agli ucraini

Aiuti per il popolo ucraino: rientrati i volontari della spedizione della Cooperativa Leone Rosso e dell’Associazione Impo’ di Aosta Sotto l’egida di due associazioni di promozione sociale e culturale, una valdostana (l’ass. Impo’) e una ucraina (Association of supporting development of young) i tre volontari, Cesare Marques (Presidente coop. Leone Rosso e ideatore della spedizione), Francesco Buratti (consigliere d’amministrazione di Leone Rosso) e Francesco Rappazzo (Presidente Ass. Impo’) hanno raccolto l’impegno di portare a Cracovia in Polonia aiuti, soprattutto prodotti medicinali, raccolti grazie al contributo di diverse altre cooperative, associazioni e di altri attori privati.

“Il nostro impegno, ne siamo consapevoli, è una piccola goccia del mare rappresentato dal bisogno e dalla sofferenza del popolo ucraino. Il viaggio di trasporto fino a Cracovia è stato lungo ma la consapevolezza di essere stati a pochi km da un paese in guerra nel cuore dell’Europa ha rafforzato in noi cooperatori la convinzione che l’imposizione della forza non sarà mai la via per nulla di positivo". Commnetano Cesare Marques, Francesco Buratti e Francesco Rappazzo.

In tre giorni, raccogliendo lungo il percorso aiuti a Parma (Pro.Ges.) e a Treviso (coop. Hilal), i tre hanno percorso più di tre mila chilometri e attraversato cinque paesi dell’Europa centrale. La loro destinazione è stato il centro di raccolta internazionale di aiuti per il popolo ucraino sito a Cracovia in Polonia. La spedizione è rientrata in Italia, nel capoluogo valdostano, sabato 9 aprile.

“Sentivamo il bisogno - sottolineano i tre volontari - di far arrivare al popolo ucraino la nostra vicinanza e dimostrare loro la sensibilità della cooperazione e del mondo del volontariato associativo della nostra piccola regione. Crediamo fermamente che chi si occupa quotidianamente dei bisogni delle persone, non possa non essere solidale con chi prova angoscia e dolore in ogni parte del mondo. Specie se in conseguenza della guerra”.

Hanno contribuito all'inziativa umanitaria: Coop. Leone Rosso e Consorzio CODEAL, Coop. Pro.Ges., Coop. Hilal, Coop. Noi e gli Altri, Legacoop Valle D’Aosta, Associazione Valdostana Autismo, Forum delle Associazioni Familiari valdostane.