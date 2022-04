Capanna Gnifetti, sopra le nuvole - VIDEO

Sono state iattivate ieri le webcam della Capanna Gnifetti, lo sguardo si perde all'orizzonte dalla terrazza della capanna, quest'anno oltre al timelapse giornaliero è stata attivata la diretta streaming, per ammirare lo straordinario panorama da uno dei balconi più suggestivi delle Alpi.

Spettacolare anche la vista verso nord, con la webcam che inquadra la Piramide Vincent e la via di salita verso la Capanna Margherita.

Grazie alla collaborazione con Rifugi Monterosa continua lo sviluppo del progetto "Webcam & Timelapse" per il monitoraggio degli ambienti montani della startup innovativa Scenari Digitali srl con sede a Foligno, in Umbria.





Alla testata del bacino glaciale del Lys, posta a 3647 sul ghiacciaio del Garstlet, la Capanna Gnifetti dispone di 176 posti in camerette riscaldate da 6 posti (letti a castello) e 4 cameroni da 10/15 posti. E' dotata di servizi e lavabi comuni, docce calde (1 gettone € 4 per la durata di 3 minuti circa, funzionanti solo nella stagione estiva, non in primavera), illuminazione elettrica, chiamata radio di soccorso.

La Capanna Gnifetti è lo storico punto d’appoggio per le salite più impegnative, per la salita alla Capanna Margherita e le traversate in quota. La nuova gestione è particolarmente attenta al servizio e all'accoglienza. Il bar è stato ristruttarato ed è molto curato il servizio ristorativo.

La Capanna Gnifetti si raggiunge con un percorso su ghiacciaio di circa 1 ora e mezza dall'arrivo del nuovo impianto Passo Salati- Indren a 3275 m, con un dislivello complessivo di salita di 372 m. Il passo dei Salati si raggiunge con gli impianti Monterosaski da Alagna o da Gressoney La Trinité.

Il Monte Rosa è il principio e la continuità della storia di Alagna, il piccolo borgo Walser abbarbicato sotto la sua parete sud. I rifugi del Monterosa (Capanna Margherita, Capanna Gnifetti, Rifugio Pastore, Rifugio Carestia e Rifugio Barba Ferrero) fanno parte della sua storia e della sua tradizione alpinistica e sono il vanto della Sezione CAI Varallo che li ha voluti e gestiti da oltre 100 anni.