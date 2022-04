Il mondo del rallysmo valdostano e nazionale è in lutto per la morte di Remo Celesia. Aveva 71 anni e a portarlo via alla vigilia del rally della Valle che aveva vinto come primo valdostano attacco cardiaco. Nonostante le sue condizioni fossero migliorate ieri voleva lasciare l'ospedale, ma in serata il cuore ha smesso di pulsare.

Cordoglio del Consiglio Valle e del Governo regionale per la morte di Remo Celesia

I Presidenti del Consiglio e della Regione esprimono il cordoglio dell'Assemblea valdostana e del Governo regionale per la morte di Remo Celesia.

Remo Celesia, evidenziano i Presidenti, fu il primo valdostano a vincere il Rally della Valle d'Aosta nel 1985, ripetendo l'exploit nel 1988: un uomo che ha fatto della sua passione per i motori una ragione di vita, che portò il nome della Valle nel mondo del rally e che ricordiamo per la sua empatia. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.