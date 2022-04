Presentate dalla Giunta domande finanziamento per otto proposte in ambito del PNRR – missione 5 “inclusione e coesione”

Le somme assegnate alla Regione Valle d’Aosta ammontano a complessivi 6.441.500 euro e sono destinate a promuovere interventi e servizi di: sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo e stazioni di posta.

I progetti prevedono, nello specifico, sia interventi infrastrutturali, quali, ad esempio, servizi di co-housing per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità diffusi sul territorio, servizi di accoglienza temporanea e di accesso alla residenza anagrafica per le persone indigenti, sia il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare in favore delle persone non autosufficienti, delle persone in condizione di povertà e marginalità sociale, dei servizi a sostegno delle capacità genitoriali e per la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, nonchè azioni di potenziamento e formazione degli operatori sociali.

Le proposte di intervento, a valere sui fondi del PNRR, sono state a presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della concertazione con gli enti locali nell’ambito del Piano di zona regionale e permetteranno, in caso di ammissione al finanziamento, oltre che il potenziamento dei servizi socio-assistenziali esistenti, la riqualificazione e la valorizzazione di alcuni immobili di proprietà comunale.

I comuni attualmente coinvolti nelle varie line di intervento infrastrutturali sono i seguenti:

- autonomia degli anziani non autosufficienti - Comune di Gressan, Comune di Saint Oyen, Comune di Fontainemore, Comune di Charvensod, Comune di Pontboset;

- percorsi di autonomia per persone con disabilità - Comune di Saint Marcel, Comune di Aosta;

- povertà estrema /Housing first - Comune di Montjovet, Comune di Quart;

- povertà estrema – Centri servizi – Stazioni di posta - Comune di Aosta.

La realizzazione delle azioni progettuali sarà avviata a seguito dell’ammissione a finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, in base al cronoprogramma fornito dal Ministero, è stata prevista entro il mese di giugno 2022 e dovranno essere portate a termine entro il 30 giugno 2026.