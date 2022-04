Supporta il rafting ucraino - Dona ora

La World Rafting Federation, con la collaborazione dei suoi stakeholder, ha lanciato un appello congiunto di raccolta fondi per aiutare i nostri amici e membri ucraini. Una prima donazione da World Rafting è stata effettuata il 3 marzo 2022 alla Federazione ucraina di rafting direttamente alla Federazione ucraina di rafting. Ma è solo il primo passo.“Non so per domani, ma il vostro sostegno ci aiuterà a comprare cibo e acqua. A volte non è possibile rispondere subito per mancanza di luce e internet” ha affermato il presidente Bakanychev.

Il tuo aiuto è prezioso per i nostri amici in Ucraina."Condanniamo la guerra in tutte le sue forme e miriamo a sostenere la comunità del rafting ucraino in ogni modo possibile; il nostro obiettivo rimane il benessere dei nostri atleti", afferma il Consiglio di amministrazione.

"Lo sport ha il potere di unire il mondo. Dobbiamo usare la nostra posizione per inviare un forte messaggio di pace”.Il Consiglio di Amministrazione del WRF invita all'unanimità tutti i Membri Affiliati a condividere questa iniziativa."Siamo in contatto sia con il presidente Oleksandr Bakanychev che con il segretario generale Tatyana Kulbaka su come possiamo coordinare gli aiuti in modo che possano coprire direttamente i bisogni della famiglia del rafting" afferma il presidente del WRF Danilo Barmaz. "La situazione - sottolinea - è critica, stiamo lavorando con loro per garantire la loro sicurezza e aiutarli nel miglior modo possibile. Ma abbiamo bisogno del supporto della nostra straordinaria comunità".

A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, il 2 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per discutere la violazione della Tregua Olimpica da parte del governo russo e del governo della Bielorussia, decidendo di sospendere in ogni caso la competizione delle Federazioni Russa e Bielorussa.

