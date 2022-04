In Valle d'Aosta, nell'ultima settimana, da lunedì 4 a domenica 10 aprile, sono stati oltre 2.400 i controlli effettuati dalle Forze dell'ordine per il rispetto della normativa anti-Covid-19. Non sono emerse irregolarità.

Nello specifico, secondo quanto riportato nel report diffuso ogni settimana dalla presidenza della Regione, sono state controllate 2.373 persone per il possesso del green pass e 59 attività commerciali.