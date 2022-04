Antey Saint André: la generosità verso una famiglia ucraina, aperta una raccolta fondi

È grande la generosità della comunità di Antey Saint André (Valtournenche) per una famiglia ucraina arrivata da pochi giorni dopo un viaggio estenuante.

Marzia Garin, insegnante di matematica e scienze all'istituto scolastico Abbé J.Trèves conosce bene l’odissea di queste persone, così ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per cercare di aiutarli.

“Mio fratello stava per aprire una pinseria/bottega a Kiev con una sua amica di Karkhiv, quando, purtroppo, è iniziato tutto - racconta Marzia - Valentina (la sua amica) è riuscita a scappare da Karkhiv in auto portando con sé la sorella, il figlio, la madre e una famiglia composta da una mamma e due bambini. Inoltre, essendo lei un’allevatrice di labrador, è riuscita a portare con sé i suoi 8 labrador (tra cui 2 cuccioli) e il cane della sorella. Purtroppo al figlio, essendo 18enne, non è stato permesso attraversare la frontiera ed è dovuto rimanere in Ucraina.

Arrivati finalmente da noi, abbiamo chiamato l’ambulanza per il bambino più piccolo che è stato ricoverato in ospedale ad Aosta per una sospetta appendicite che, per fortuna, non si è rivelata tale. In seguito, la famiglia con i bambini si è trasferita da alcuni amici, mentre sono riusciti ad arrivare da noi, una ragazza con suo figlio, dopo un viaggio interminabile in treno, senza soldi e dormendo nelle stazioni. Per fortuna adesso sono in salvo e molti amici generosi ci stanno aiutando con la raccolta fondi”.

La solidarietà nei confronti di questa famiglia e della sua vicenda non si è fatta attendere e, in pochi giorni, sono stati già donati oltre 2 mila euro.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/aiutare-due-famiglie-ucraine-con-due-bambini