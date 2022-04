Il Generale di Corpo d'Armata Gino Micale in visita al Comando Gruppo dei Carabinieri di Aosta

Il Generale di Corpo d'Armata Gino Micale, che dall’8 gennaio ha assunto il prestigioso l'incarico di Comandante Interregionale Carabinieri "Pastrengo", organo di alta direzione territoriale dell'Arma dei Carabinieri delle Legioni Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, con sede a Milano, ha fatto visita al Comando Gruppo dei Carabinieri di Aosta. Per il Generale Micale è un ritorno, poiché ha comandato la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta negli anni 2013/2016, successivamente ha svolto incarichi di primissima importanza di caratura nazionale e internazionale.

Accolto dal Comandante di Gruppo, tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, il generale, nella sala delle conferenze, ha voluto rivolgere, nel rispetto delle prescrizioni anti - Covid 19 - un saluto ai carabinieri della componente territoriale operanti nella Regione Valle d’Aosta.

L’Alto Ufficiale ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché per il contenimento del della diffusione della pandemia, sottolineando la straordinaria importanza delle attività di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dai Carabinieri della Valle d’Aosta, anche nelle realtà locali più periferiche della Vallée, a favore della comunità valdostana che “ci accoglie”, evidenziando come i Carabinieri che svolgono servizio in questa splendida Regione devono “amare la montagna che è parte integrante della storia e della cultura valdostana”.

Il Generale di Corpo d'Armata Gino Micale poi non ha voluto far mancare il suo supporto e la sua vicinanza ai Reparti dell’Arma che sono presidi di legalità e di prossimità recandosi presso la Stazione di La Thuile.