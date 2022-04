Crisi di maggioranza, Lavevaz (UV): "Stabilità unico obiettivo"

È stato "un giro di tavolo molto aperto, l'obiettivo è trovare la strada per la stabilità il primo possibile".

Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz (Union Valdôtaine), al termine della prima mattinata di consultazioni per risolvere la crisi di maggioranza. Questa mattina, le delegazioni dell'Uv e di Alliance Valdôtaine-Vallée d'Aoste Unie, che procederanno compatte, hanno incontrato, nella sede del Mouvement in viale dei Partigiani, ad Aosta, i rappresentanti delle forze di maggioranza in Consiglio Valle. Prima è toccato al Partito Democratico e al gruppo Federalisti Progressisti, poi alla Stella Alpina ed infine a Evolvendo.

Un faccia a faccia che rispecchia "i confronti che sono già stati fatti in parte nelle scorse settimane- spiega Lavevaz- ci sono delle visioni diverse di come risolvere la questione della stabilità, a fine giornata bisognerà tirare un po' le fila. Di sicuro non si deciderà oggi".

Stabilità che per il presidente "non vuol dire parlare solo di numeri ma di temi e di quadrature politiche". Nel pomeriggio, la delegazione degli autonomisti incontrerà le forze di opposizione. Prima toccherà alla Lega, seguiranno Forza Italia, Pour l'Autonomie e il Progetto Civico Progressista. "Ascolteremo", conclude il presidente.