Profughi Ucraina: la Valle d'Aosta accoglie 346 persone

Prosegue il flusso di profughi in arrivo dall’Ucraina a causa del conflitto bellico che sta mettendo in ginocchio la nazione. In Valle d’Aosta sono 364 i cittadini ucraini arrivati nelle ultime ore e transitati presso gli hub situati a Villeneuve e Fénis, rispettivamente gestiti dalla Croce Rossa e dal Volontariato della Protezione Civile.

Le presenze effettive nella nostra regione (dallo scorso 4 aprile) sono un totale di 346 persone tra uomini, la cui maggior parte sono minorenni, donne e bambini, mentre sono 18 coloro i quali che hanno deciso di dirigersi verso diverse località italiane. Il pensiero va anche alla possibilità per i bambini di proseguire i propri studi, messa a disposizione dalla regione: sono ben 29 i bambini ucraini che risultano attualmente iscritti nelle scuole di diverso ordine e grado. L’inserimento è avvenuto prestando particolare attenzione a facilitare il più possibile il mantenimento di una rete sociale e familiare in piena costruzione, anche grazie alla presenza di comunità di nazionalità ucraina già presenti sul territorio.

A fornire i dati del flusso dei profughi ucraini giunti in Valle d’Aosta è il presidente della regione Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un’interrogazione presentata dalla Pcp.