Tuutto sotto controllo in Valle

Dagli oltre 2.500 controlli sul rispetto delle norme anticontagio, effettuati dalle Forze dell'ordine in Valle d'Aosta nell'ultima settimana, non è emersa alcuna irregolarità. Lo comunica la presidenza della Regione nel suo report settimanale. I dati si riferiscono alla settimana tra lunedì 28 marzo e domenica 3 aprile. Nello specifico sono state controllate 2.460 persone per il possesso del green pass e 71 attività commerciali.