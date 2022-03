A Martigny primo addestramento team cani sociali in Svizzera

La Fondazione è l’unica ad offrire in Svizzera un corso in questo campo che soddisfi i severi criteri di qualità dell’ISAAT.



Dal 2007, la Fondation Barry utilizza con successo gli interventi assistiti dagli animali in ambito sociale. Gli interventi comprendono un’ampia gamma di attività, quali le visite a case di cura e di riposo, il sostegno di bambini e ragazzi nei più diversi processi di apprendimento, l’ergoterapia, la fisioterapia e la socioterapia supportate dagli animali in ospedali e cliniche specializzate, fino al coaching di persone in situazioni di vita difficili. Da diversi anni, oltre all’allevamento dei San Bernardo, anche il programma «Barry aiuta» è diventato uno dei compiti principali della Fondation Barry. Ogni anno si eseguono circa 450 interventi in tutta la Svizzera.



Per «Barry aiuta» lavorano 18 cosiddetti team di cani sociali, ciascuno costituito da un San Bernardo e da un conduttore. I San Bernardo e i relativi conduttori, che sono impiegati in questo tipo di interventi, devono essere specificatamente addestrati a rapportarsi con le persone e a gestire le loro sfide personali.



Per questo motivo la Fondazione ha sviluppato un proprio addestramento speciale per diventare un team di cani sociali. Dopo un lungo e faticoso processo di valutazione, il nostro addestramento è stato recentemente accreditato dalla Società internazionale per la terapia supportata dagli animali (International Society of Animal Assisted Therapy - ISAAT). Finora, questo è l'unico corso in questo campo in Svizzera che soddisfi i requisiti ISAAT.

L’organizzazione internazionale con sede a Lussemburgo si occupa della garanzia della qualità nella pratica degli interventi assistiti dagli animali. I processi di accreditamento si basano su criteri rigorosi per quanto riguarda le qualifiche degli insegnanti, la durata dei corsi, il contenuto tecnico e gli esami. L’ISAAT si avvale di esperti ed esperte internazionali indipendenti per garantire un processo di accreditamento imparziale. «Siamo estremamente orgogliosi di essere tra i pionieri in Svizzera ad avere questo accreditamento per quanto riguarda la formazione di uomini e cani nell'intervento assistito dagli animali», afferma Claudia Müller, responsabile di «Barry aiuta».



Durante l’addestramento, il team composto da cane e conduttore impara come assistere in modo attento e consapevole le persone con bisogni speciali in diverse situazioni. L’addestramento consiste in 76 ore (teoria, pratica, studio autonomo e formazione a casa) e si conclude con una tesina e un esame teorico e pratico. Dopo tre successivi interventi accompagnati dal proprio cane, l’addestramento viene confermato con un certificato. Il prossimo corso è previsto nel 2023. La Fondation Barry accetta sin da ora iscrizioni da parte delle persone interessate.

La storia della Fondation Barry

Dopo l’istituzione avvenuta nel gennaio 2005, la Fondation Barry ha rilevato dai canonici del colle del Gran San Bernardo il canile dei celebri San Bernardo. Da allora la fondazione è proprietaria del più antico e importante al-levamento al mondo del cane nazionale svizzero. Questa organizzazione non-profit ha il compito di perpetuare l’allevamento dei famosi e leggendari cani San Bernardo e di preservare la particolare la razza che simboleggia l’Ospizio, il cane nazionale svizzero. Inoltre la Fondazione si è posta la missione di dare un po’ di felicità al mag-gior numero possibile di persone portandole a contatto dei San Bernardo e contribuisce così attivamente a una migliore interazione tra uomo e cane. Nella Fondation Barry vivono in permanenza circa 30 San Bernardo e nell’allevamento nascono ogni anno mediamente 20 cuccioli.