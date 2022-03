Nell'ultima settimana poco meno di tre mila controlli

Nell'ultima settimana, in Valle d'Aosta i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Covid-19 sono stati oltre 2.800. Soltanto nove di questi hanno portato a multe. Lo rende noto la presidenza della Regione.

I controlli si riferiscono alla settimana tra lunedì 21 e domenica 27 marzo. Per il possesso del Green pass sono state controllate 2.740 persone; di queste, sette ne sono state trovate sprovviste in spazi in cui era richiesto, e per questo sanzionate. Sono state due le persone sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina dove richiesta. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 64, in notevole diminuzione rispetto alla settimane precedenti. In nessun caso sono state rilevate irregolarità.