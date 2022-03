La fiaccolata e la santa Messa hanno aperto l'edizione 2022 della Fiera di Sant'Orso a Donnas

La tradizionale Fiera di Sant’Orso a Donnas, che si svolge ogni anno la terza domenica del mese di gennaio è stata eccezionalmente posticipata, a causa della normativa Covid, a domenica 27 marzo 2022.

Più piccola e più raccolta rispetto a quella di Aosta, la fiera di Sant’Orso di Donnas è una fiera di artigianato molto piacevole da visitare.

La Fiera con l’esposizione di preziosi oggetti, realizzati da circa 500 artigiani, si svolge tradizionalmente di domenica. E’ facile restare incantati dalle creazioni di questi artisti. Impossibile resistere e tornare a casa senza pensare a un regalo o ad un ricordo da custodire gelosamente.

Un tempo era la fiera per la vendita degli attrezzi agricoli costruiti durante l’inverno, col tempo si è trasformata in vetrina dell’artigianato tipico e di tradizione della Valle d’Aosta.

Vi si possono ancora trovare i rastrelli, le ceste, i cucchiai e i mestoli, le botti, i sabot e gli oggetti per la casa, ma ciò che si ammira veramente è la perizia di veri e propri artisti in sculture, bassorilievi, intagli su legno o pietra ollare, nonché oggetti in rame e ferro battuto, pizzi, tessuti in canapa o lana, pantofole e quant’altro la fantasia riesce a tradurre in realtà.