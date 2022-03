Una scultura "En mémoire de la pandémie" del Maestro artigiano Simone Allione

L'opera è stata donata dall'Assessorato regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro all'Azienda Usl ed è stata posizionata nell'atrio dell'Ospedale Parini di Aosta. Alle cerimonia sono intervenuti gli Assessori Luigi Bertschy e Roberto Barmasse e il direttore generale dell'Azienda Usl Massimo Uberti, oltre allo scultore.

L’opera di Simone Allione è stata realizzata nel corso dell’estate 2020, nell’ambito dell’evento “Scultura dal vivo: en mémoire de la pandémie”, organizzata dalla Struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione.

All’iniziativa hanno partecipato otto scultori professionisti valdostani, i quali hanno potuto fornire una loro interpretazione creativa della pandemia.

L’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, di concerto la Presidenza della Regione e con l’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ha deciso di procedere alla donazione di una delle opere all’azienda USL della Valle d’Aosta, come riconoscimento per lo straordinario impegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

Simone Allione e la sua opera

Il maestro artigiano Simone Allione è oggi uno dei più rappresentativi scultori valdostani.

Ma la sua storia con il legno, a differenza di molti suoi colleghi, non nasce in un ambiente familiare legato alla tradizione rurale valdostana. La formazione di Allione è di tipo musicale: gli studi al Conservatorio Statale di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria lo portano per vent’anni a viaggiare in grandi città con prestigiose orchestre.

Nel 2005 la scelta di trasferirsi in Valle d’Aosta, la partecipazione ai corsi di intaglio su legno tenuti da Ornella Cretaz e alla Bottega-Scuola di scultura del maestro Giuseppe Binel. La passione per il legno comincia a prendere la forma di un lavoro, mentre Allione continua a ottenere buoni risultati nei concorsi locali. Nel 2009 avvia l'attività come scultore professionista e nel 2011 inizia ad insegnare nei Corsi Regionali di Scultura presso le Scuole di Lillianes, Gressoney-Saint-Jean e Perloz.

Dal 2011 al 2016 con il collega Stefano Arnodo realizza sette opere lignee: "Il risveglio della primavera" (Perloz AO), "La toulipe" (Lillianes AO), "Il Beato Paoli" (Artigliano MS), “Donna con gerla”, “Il musico” e “Bambina sui libri” (Gaby AO) e “Sant’Anna e Maria” (Gressoney-La-Trinité AO), nel 2017 in solitaria “Pastore con pecora e agnello” (Tavigliano BI) e nel 2018 con il collega Sebastiano Yon “Bimbo con palla e cagnolino” (Pont-Saint-Martin AO).

Ideatore di un simposio estivo di scultura, che dal 2013 si svolge nei comuni di Fontainemore, Introd, Issime, Lillianes, Perloz e Pontboset coinvolgendo una decina di scultori nella realizzazione di opere di arredo urbano.

Allione dal 2015 al 2018 segue i corsi di perfezionamento di scultura e modellazione presso la Scuola di Scultura Artistica di Ortisei (Bz), e nel 2018 viene ammesso al corso di Specializzazione in scultura artistica che concluderà a dicembre 2019 ottenendo il titolo di Maestro Scultore.

Dall’aprile 2018 è iscritto all’Albo dei maestri artigiani, nella categoria scultura, previsto ai sensi della legge regionale 2/2003 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione) e dal 2019 è titolare di botteghe-scuola per l’apprendimento di tecniche di produzione di oggetti dell’artigianato di tradizione, attraverso percorsi formativi individuali.

Le sue opere sono state in mostra, nel 2017 e nel 2018, presso la galleria d'arte contemporanea "Area Contesa Arte" di via Margutta - ROMA.

A luglio 2018 viene invitato a esporre a TORINO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEA presso la sala espositiva della Biblioteca Nazionale all'interno della Mostra “Maestri Reali” ottenendo uno speciale attestato di merito rilasciato dal Comitato Scientifico del Museo MIIT (Museo Internazionale Italia Arte).

Nel 2018 Simone Allione vince il 1°premio con le due sculture presentate alla “Biennale di Arte Contemporanea di Frosinone”, da qui un esposizione a ottobre 2018 a LOS ANGELES – CALIFORNIA presso la rinomata e storica galleria d'arte contemporanea “Gloria Delson Contemporary Arts”.

Alcune sue opere sono entrate a far parte di collezioni private francesi, giapponesi, italiane e svizzere, ed una è presente dal 2010 a Mosca presso il Museo del Cremlino.

www.allione-art.it

Il Vice presidente della Regione, Luigi Bertschy, all'inaugurazione dell'opera.