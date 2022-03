PATENTI DI GUIDA: NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI BOLLETTINI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

E' operativa la nuova procedura dei pagamenti per il rinnovo e conseguimento delle patenti di guida, che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA a partire dal 1 aprile.

Per le visite che saranno effettuate PRIMA del 31 marzo potranno essere accettati i pagamenti tramite i bollettini postali ccp 4028 e 9001.

Per le visite effettuate DOPO il 31 marzo 2022, questi bollettini e i relativi pagamenti – anche se già effettuati in precedenza – non saranno più accettati ma potranno essere rimborsati tramite apposita modulistica.

L'Usl raccomanda a chi è già prenotato dopo il 31 marzo /2022 di provvedere all’eventuale richiesta di rimborso dei ccp ed al pagamento tramite la piattaforma PagoPA.