Violazione norme COVID: chiusura temporanea di un locale di Cervinia (Video)

Proseguono, su tutto il territorio regionale, i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto della normativa per il contrasto della diffusione della pandemia.

Nei giorni scorsi è stata accertata una violazione presso un locale sulle piste da sci di Cervinia.

Personale del Servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato, durante il quotidiano controllo in occasione della chiusura delle piste da sci, che ha lo scopo di verificare che tutti gli avventori dei locali in quota e gli sciatori rientrino per tempo a valle, ha rilevato la presenza di numerose persone in un locale in prossimità delle piste da sci, che ballavano a stretto contatto fisico, consumando alimenti e bevande, senza indossare i dispositivi di protezione individuale, né rispettando la necessaria distanza interpersonale.

Il gestore del locale, oltre a non impedire quanto descritto, continuava a diffondere musica ad alto volume mediante l’impianto audio installato nel dehors del locale stesso.

Il gestore è stato pertanto sanzionato sia amministrativamente con la contestazione della violazione che prevede il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, sia con la chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni.