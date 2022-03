E’ morto Giovanni Aloisi, ex vicepresidente Consiglio Valle e ‘bandiera’ del Psi valdostano

Il mondo della politica valdostana piange la scomparsa di GiovanniAloisi, 70 anni, socialista che non aveva mai cambiato bandiera,funzionario Inail in pensione e vicepresidente del Consiglio Valle.Aloisi è morto nella serata di venerdì 18 marzo ad Aosta, colto da maloredopo aver parcheggiato l’auto con la quale poco prima era andato aprendere il figlio alla scuola serale.

L’esponente del Psi valdostano si èaccasciato a terra e prontamente da alcuni vicini di casa sono statiallertati i soccorsi: rapido ma inutile l’intervento del 118; Giovanni Aloisi èmorto nell’ambulanza che lo stava trasportando all’ospedale ‘Parini’ diAosta. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 marzo alle ore 14, 15 nellachiesa parrocchiale di Sant'Orso di Aosta.

Figura di spicco del Partito socialista nella nostra regione, dal 1977 al2018 era stato dipendente Inail, ricoprendo anche il ruolo vicario deldirettore della sede regionale di Aosta. Fu eletto consigliere comunale adAosta per il Psi dal 1985 al 1990 e poi dal 1990 al 1993, con l'incarico di assessore nel 1992 e nel 1993.

In quell’anno entrò in Consiglio regionalecon la lista Alleanza popolare autonomista (651 i voti di preferenza)erimase vicepresidente del Consiglio Valle per l'intera legislatura, fino al1998. Dal 2001 al 2003 fu rieletto nella lista Autonomisti, con 1.413 votiper surroga, in sostituzione di Ivo Collé eletto deputato, ricoprendo ancheil ruolo di segretario e vicepresidente.

Nel 2020, con la lista Pour l'Autonomie, aveva ottenuto 198 preferenze e risultò il secondo escluso.