Formazione e tutela del territorio: Tredici nuove divise verdi al corso per Agenti Forestali

Un’aula che profuma di nuove speranze e responsabilità. Con l’avvio del XVI corso per allievi Agenti Forestali, tredici giovani selezionati iniziano oggi il percorso formativo che li porterà a indossare la divisa del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.

Il Comandante e il vice Comandante hanno accolto i nuovi arrivati sottolineando «l’importanza di una professione che unisce competenza tecnica e spirito di servizio», ricordando come il Corpo rappresenti un presidio essenziale nelle valli alpine, dalla prevenzione degli incendi al contrasto del bracconaggio, fino alla tutela del patrimonio boschivo.

A rimarcare la valenza istituzionale dell’iniziativa è stato l’assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Marco Carrel, che non ha nascosto la soddisfazione: «Questo terzo corso in pochi anni è una risposta concreta alla carenza di personale. Con nuove leve rafforziamo le 14 stazioni forestali distribuite sul territorio e restituiamo al Corpo speciale il suo ruolo di presidio e punto di riferimento per la comunità valdostana».

Il corso, che durerà diversi mesi, combina addestramento teorico e pratico, con moduli su diritto ambientale, tecniche operative, gestione delle emergenze e conoscenza del territorio. Una formazione che guarda al futuro, in un contesto di cambiamenti climatici e pressioni sempre più forti sugli ecosistemi montani.

Con questo investimento, la Valle d’Aosta scommette non solo sulla sicurezza ambientale, ma anche sul rilancio di un Corpo che da oltre trent’anni presidia silenziosamente i boschi e i confini naturali della regione.