San Pier Giorgio Frassati patrono della montagna? La petizione che divide

Una petizione, firmata e promossa da Andrea Formagnana, chiede a Papa Leone XIV di proclamare San Pier Giorgio Frassati patrono di alpinisti, escursionisti, guide alpine e volontari del Soccorso Alpino, accanto a San Bernardo di Mentone. Un’idea che nasce dal desiderio di dare ai protagonisti della montagna un modello contemporaneo: non un monaco medievale, ma un giovane del ’900, “l’alpinista di Dio”, capace di coniugare fede, passione per le vette e servizio agli ultimi.

Il motto di Frassati, “Verso l’alto”, non era solo uno slogan ma un modo di vivere: salire montagne e, insieme, innalzare lo spirito. Un messaggio forte, che molti alpinisti e credenti sentono come attuale. Non a caso la sua figura è già popolare nei gruppi giovanili cattolici e nel mondo escursionistico.

Eppure la proposta non manca di suscitare interrogativi. San Bernardo di Mentone è venerato da secoli come patrono di chi affronta le Alpi: le sue opere di accoglienza, i celebri ospizi e il cane San Bernardo sono ormai parte del patrimonio identitario della montagna. Alcuni si chiedono: serve davvero “un altro patrono”? Non rischiamo di mettere in secondo piano una tradizione che, tra fede e cultura alpina, appartiene a tutti?

La questione non è solo devozionale. Tocca corde più profonde: il rapporto tra passato e presente, tra laicità e spiritualità, tra identità collettive e nuovi modelli. A qualcuno l’iniziativa sembra un arricchimento, a qualcun altro una forzatura. C’è chi apprezza la scelta di un santo giovane e laico, capace di parlare anche alle nuove generazioni, e chi teme che la moltiplicazione dei patronati riduca la forza di quelli esistenti.

Il Papa deciderà, ma intanto la discussione resta aperta. Forse, più che di un titolo ufficiale, il mondo della montagna ha bisogno di esempi concreti: guide alpine e volontari del soccorso che, ogni giorno, incarnano lo stesso spirito di servizio e fraternità che Frassati predicava e viveva.