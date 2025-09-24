Oscar Green 2025, la Valle d’Aosta brilla con quattro aziende premiate ad Albenga

È stata una serata di festa, ma soprattutto di riconoscimento per il lavoro e la visione dei giovani agricoltori. Ieri, martedì 23 settembre, la cittadina ligure ha ospitato la finale interregionale degli Oscar Green 2025, il premio promosso da Coldiretti e Giovani Impresa, giunto alla sua diciannovesima edizione.

Per la prima volta, Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte hanno condiviso un unico palcoscenico, celebrando insieme le eccellenze di tre territori diversi ma complementari. Il tema scelto quest’anno, “Intelligenza Naturale”, ha fatto da filo conduttore a progetti che hanno dimostrato come innovazione e sostenibilità possano camminare a fianco della tradizione.

La Valle d’Aosta ha portato a casa ben quattro riconoscimenti. Il Consorzio Orto VDA si è distinto nella categoria Coltiviamo Insieme; l’Azienda Agricola Saint Grat s.s. ha conquistato il premio +Impresa; Les Granges di Gualtiero Crea e Liana Granges hanno vinto nella sezione Impresa Digitale e Sostenibile; infine, Cave Gargantua s.s. è stata premiata nella categoria Agri-influencer.

«I progetti premiati dimostrano come i giovani sappiano ampliare le proprie imprese mantenendo salde le radici – ha commentato Stephanie Anselmet, delegata regionale dei Giovani di Coldiretti VdA –. È la conferma che la nuova agricoltura sa essere solida e lungimirante».

Un riconoscimento importante anche per la tenacia con cui le imprese valdostane affrontano le sfide. «Nonostante le criticità causate dalla guerra, dalle speculazioni di mercato e dai vari sconvolgimenti economici, i nostri giovani sanno tradurre le idee in progettualità concrete» ha aggiunto il direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, Elio Gasco.

La cerimonia si è chiusa con i ringraziamenti del presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, e con un momento conviviale che ha suggellato l’alleanza tra mare e montagna, innovazione e tradizione. Per le aziende valdostane, un palcoscenico che si trasforma in trampolino: la dimostrazione che la qualità e la visione possono nascere anche nelle valli alpine più piccole, e farsi largo oltre i confini regionali.

Consorzio Orto VDA – Categoria “Coltiviamo Insieme”

Un progetto nato per unire energie e competenze. Il Consorzio Orto VDA promuove la coltivazione condivisa e la filiera corta, valorizzando i prodotti orticoli valdostani e creando opportunità di mercato per le piccole realtà agricole.

Azienda Agricola Saint Grat s.s. – Categoria “+Impresa”

Radicata nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro. L’azienda di Saint Grat si distingue per la capacità di innovare i processi produttivi e ampliare l’offerta, puntando sulla qualità e sulla diversificazione delle attività agricole.

Les Granges (Gualtiero Crea e Liana Granges) – Categoria “Impresa Digitale e Sostenibile”

Una realtà che ha saputo integrare tecnologia e sostenibilità. Les Granges utilizza strumenti digitali per promuovere i propri prodotti e raccontare l’agricoltura di montagna, con attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale.

Cave Gargantua s.s. – Categoria “Agri-influencer”

Un’azienda che comunica l’agricoltura con linguaggi nuovi. Cave Gargantua si è distinta per la capacità di raccontarsi online, trasformando i social media in uno strumento di promozione e di sensibilizzazione verso il mondo agricolo valdostano.