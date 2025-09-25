Potenziato il bus degli studenti: la Giunta ascolta le esigenze dei cittadini

L’attenzione della Giunta regionale e dell’assessore ai trasporti Luigi Bertschy si traduce in un intervento mirato alle esigenze quotidiane degli studenti e delle famiglie. A partire dal 29 settembre 2025, la corsa delle ore 14.20 dell’autolinea urbana “Saint-Vincent (Cillian)/Châtillon/Pontey”, che fino a oggi terminava alla stazione ferroviaria di Châtillon, sarà prolungata fino a Pontey.

La modifica, approvata dall’Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile, nasce dall’ascolto diretto delle richieste degli utenti e risponde a una necessità concreta: agevolare il rientro pomeridiano degli studenti provenienti da Aosta, evitando loro lunghe attese per le coincidenze successive.

La misura, di carattere sperimentale, è stata realizzata in collaborazione con la società esercente Arriva Italia Srl e si inserisce in un più ampio percorso di ottimizzazione del servizio pubblico locale. L’obiettivo è rendere il trasporto non solo più efficiente, ma anche più vicino alle reali esigenze di chi ogni giorno si muove tra scuola, casa e attività extrascolastiche.

Secondo l’assessore Bertschy, «questo intervento rappresenta un passo concreto per migliorare la qualità del servizio e dare risposte puntuali a studenti, famiglie e lavoratori che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico».

Con questa decisione, la Regione conferma la volontà di valorizzare il trasporto pubblico come strumento di equità sociale e di mobilità sostenibile, ponendo al centro i cittadini e i loro bisogni reali.