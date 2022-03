Imminente approvazione norma attuazione acque

Da parte di tutti i Ministeri con l’eccezione di quello della Transizione Ecologica che ha inviato alcune osservazioni ritenute recepibili è giunto il parere positivo sulla norme di attuazione relativa alle acque.

Il risultato è merito anche dall’impegno di Emily Rini, Membro della Commissione Paritetica, e già presidente del Consiglio Valle, per ottenere via libera al possibile superamento delle norme cogenti sulla liberalizzazione imposte dalla legge Madia.

E’ una buona notizia per la Valle d’Aosta, anche perché pare che l’iter di una norma delicata come quella in oggetto proposta dalla Commissione Paritetica tra Stato e Regione avrà una corsia preferenziale in sede di approvazione e di doppia lettura da parte del Parlamento della Repubblica.

Di notevole portata per l’approvazione è stato il “Rapporto” del prof. Dino Vierin (nella foto), già presidente della Regione, particolarmente articolato e documentato sulla demanialità delle acque Valdostane che ha contribuito a mettere tutti quanti sulla strada giusta indicando soluzioni percorribili, anche se di non facile realizzazione.

Teniamo presente che la Valle d’Aosta ha ben pochi amici a Roma in quanto i politici romani pensano che la Valle d’Aosta goda già di troppi privilegi, anche se qui si paga la benzina il doppio che a Livigno perché sono spariti i buoni di benzina ed i generi contingentati in esenzione fiscale.