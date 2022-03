Lanciato un avviso pubblico per trovare interpreti da impiegare nell’accoglienza

La Regione Valle d'Aosta cerca interpreti nelle lingue ucraina, inglese e russa da utilizzare per l'accoglienza, nella regione alpina, dei profughi provenienti dalle zone del conflitto in Ucraina. Il dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco ha pubblicato un avviso pubblico sul sito internet regionale, al link https://www.regione.vda.it/protezione_civile/EMERGENZAUCRAINA/disp onibilitainterpreti_i.aspx.



La compilazione del modulo, scaricabile dalla pagina internet "non comporta l'instaurarsi di obblighi tra le parti" precisa la Regione in una nota. Le disponibilità saranno prese in carico secondo le necessità e saranno condivise direttamente tra le parti interessate: l'attività è "da considerarsi quale contributo solidale atto a fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso", prosegue la nota, e "sarà espletata a titolo gratuito". Per informazioni contattare il numero verde 800 99 55 54.