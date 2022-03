Quasi seimila i controlli delle forze dell’ordine in una settimana ed una sola multa

Nell'ultima settimana le forze dell'ordine in Valle d'Aosta hanno effettuato in totale quasi seimila controlli sul rispetto delle regole anti Covid, ma hanno elevato una sola multa.



Nel dettaglio i controlli verso le persone per il rispetto dell'obbligo di green pass (base o rafforzato) e per l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi hanno riguardato in tutto 5.692 persone: una sola è stata multata per l'assenza di green pass in un luogo in cui era richiesto. I controlli verso le attività commerciali e gli esercizi pubblici sono stati 298 e non hanno portato a sanzioni.