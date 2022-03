La Bottega dei Sogni tra i calli ed i ponti di Venezia

Mario Boggia, Ildo Cuneaz, Sonia Curighetti, Elisa Diemoz, Carlo Iannizzi, Susanna Letey, Alessia Montini, Gianfranco Nogara, Stefano Nogara, Donatella Ramazzotto, Sara Sbicego, Arnaud Tisnerat, Mauro Vidi, oltre Debora Nania e Roberto Pegoraro sono stati protagonisti al Carnevale di Venezia 2022.

"Annullato nel 2021 a causa della pandemia, quest’anno è stato finalmente ripreso e si è svolto, pur con le limitazioni che ancora sono state imposte, con la partecipazione di numeroso pubblico", commentano Debora Nania e Roberto Pegoraro, anima e corpo della gruppo mascherato la Bottega dei Sogni di Aymavilles.

A Venezia non c’è stata alcuna delle tradizionali manifestazioni pubbliche in Piazza San Marco ma le maschere presenti hanno comunque potuto sfilare liberamente e offrirsi a fotografi e turisti provenienti da tutto il mondo.

La Bottega dei Sogni, gruppo mascherato di Aymavilles, ha così potuto partecipare, per il 39° anno, con 15 dei suoi componenti che hanno indossato 24 costumi “Sinfonie in blu” ed ad alcuni già portati nel corso degli anni passati, realizzati interamente da Debora Nania e Roberto Pegoraro, come sempre molto apprezzati. Rientrati in Valle il gruppo ha subito ripreso le prove per l’inserimento di nuovi membri in vista dei prossimi impegni con il loro spettacolo “Rêves”.