Terminate le selezioni nei licei valdostani per la 29^ edizione delle Olimpiadi di filosofia

Le selezioni per la 29^ edizione delle Olimpiadi di filosofia, promosse dal Ministero dell'Istruzione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici scolastici regionali, la Società filosofica italiana e l'Associazione di promozione sociale Philolympia, sono terminate anche in tutti i licei della Valle d'Aosta.



Gli studenti del triennio di tutte le istituzioni scolastiche hanno partecipato numerosi aderendo con entusiasmo all'iniziativa che ha previsto una serie di lezioni propedeutiche alla prova, proposte dagli insegnanti delle istituzioni o da docenti esterni su problematiche filosofiche che hanno spaziato dal rapporto mente/corpo all'interculturalità, dalla gnoseologia alla politica.



Gli allievi sono stati invitati a costruire un percorso argomentativo imperniato sul tema proposto a partire da quattro tracce a scelta, valorizzando il loro patrimonio di conoscenze personali e filosofiche. Avevano anche la possibilità di scegliere se svolgere la prova in lingua italiana (canale A), oppure in lingua straniera, francese, inglese, spagnolo o tedesco (canale B).



Gli studenti selezionati per partecipare alla fase regionale, che avrà luogo il 21 marzo sulla piattaforma del sito www.philolympia.org sono:



- per il LICAM, nella sezione in lingua italiana, Canuto Marta della classe III A Liceo classico Bilingue e Gazzola Camilla della V A Liceo artistico; nella sezione internazionale Pession Giulia e Miodini Davide della III B Liceo classico ordinario.



- per il Liceo E. Bérard, Ludovico Franco della 5BS e Giulia Tonioli della 4AS per il canale in lingua italiana e Rebecca Julie Mercurio della classe 3BS e Federico Salamino della 5CS per il canale straniero.



- per il Liceo regina M. Adelaide, Telloli Laurent e Belfrond Simone della classe 5ALSA per il canale italiano e Broccolato Roberto della 4ALSA e Cestari Tomi della 4ALSU per la lingua straniera.



- per lISILTP di Verrès, Gabriel Hérin e Anna Perucci per il canale italiano e Marta Enria per il canale straniero, tutti della classe IV SSN.



La Commissione di valutazione regionale, di nomina assessorile e che non può comprendere i docenti che hanno preparato gli allievi nei rispettivi licei, sarà presieduta da Ermanno Vitale, docente di Filosofia politica, e dai professori Mirella Dondoglio, Alessandro Mercando e Barbara Wahl.



Per gli studenti che supereranno la selezione regionale si apriranno le porte della fase nazionale che avrà luogo il 7 aprile, purtroppo non a Roma in presenza ma sempre online.