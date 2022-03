Oggi a Gressan il funerale di Michel Munier

Si è svolto nella chiesa parrocchiale di Gressan il funerale di Michel Munier, di 44 anni, morto in seguito ad una caduta sugli sci. Tanti la gli amici, conoscenti e parenti che hanno dato l’ultimo saluto terreno Michel Munier, il vigile del fuoco professionista di 44 anni morto sabato scorso all'ospedale Parini di Aosta dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci il 2 marzo a Pila. Era ricoverato in rianimazione e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Cordoglio anche da parte del Consiglio Valle. Il Presidente Alberto Bertin ha espresso le condoglianze dell'Assemblea alla famiglia di Michel Munier. “La notizia- ha detto - ha toccato profondamente le comunità di Etroubles, suo comune d'origine, e di Gressan dove risiedeva. Michel era impegnato nella vita sociale del paese, era vigile del fuoco ed ottimo giocatore di fiolet; di lui rimarrà il ricordo di un giovane uomo in gamba, sempre disponibile e sorridente».



L'assessore regionale alle risorse naturali Davide Sapinet s'è unito, a nome del governo regionale, al «dolore e alla tristezza per la scomparsa di Michel Munier, un Vigile del fuoco esperto, molto competente, da sempre impegnato a fondo nella sua attività: a lui dobbiamo lo sviluppo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Era poi attivo nel mondo degli sport popolari, ma soprattutto era un marito ed un padre amorevole».