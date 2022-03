Giovedì ripartono Les Jeudis du Conservatoire 

Giovedì 10 marzo inizierà la settima edizione di Les Jeudis du Conservatoire, rassegna di musica da camera organizzata dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste all’interno del suggestivo Auditorium dei Balivi. L’intero programma è stato presentato oggi - martedì 8 marzo - dalla presidente Giovanna Sampietro, la direttrice Marinella Tarenghi, il coordinatore dell’iniziativa Giovanni Miszczyszyn e il componente della Consulta degli studenti Yannick Vallet. Ad aprire e chiudere la conferenza due contributi musicali della studentessa Matilde Zocco, che ha eseguito Allemanda e Giga dalla Partita n. 2 di Johann Sebastian Bach.



Sono tredici gli appuntamenti previsti per questa edizione - tutti alle 20,30 e a ingresso libero - che permetteranno al pubblico di scoprire il lavoro di eccellenza che da anni porta avanti l’Istituto. Les Jeudis du Conservatoire propone serate caratterizzate da un’ampia varietà di repertori e di organici strumentali, dal pianoforte solista alla fisarmonica, dai cantanti al trio con pianoforte, dai fiati all'orchestra.



Ad aprire la rassegna primaverile sarà il concerto “Metti una sera con gli ottoni” dell’Atelier du cuivres et percussions du Conservatoire, diretto dal maestro di trombone Roberto Basile che proprio in questi giorni sta curando la Masterclass che si concluderà con l’appuntamento di giovedì 10 marzo. Sono quattro le serate previste nel mese di marzo, altrettante nel mese di aprile e di maggio; gran finale il 9 giugno con “Autour de la Tour Eiffel” dedicata al pianoforte.



Giovanna Sampietro: «Sono stati due anni difficili che hanno impattato inevitabilmente anche sull’attività del Conservatoire. Finalmente i Jeudis hanno ritrovato la loro sede originaria, siamo pronti per la settima rassegna tutta di produzione interna».



Marinella Tarenghi: «I concerti del Conservatoire coinvolgono tutti gli studenti, ex studenti e docenti che presentano la nostra produzione artistica. Siamo un istituto di alta formazione che si occupa di didattica, produzione e ricerca. Apriamo questa edizione con un concerto di Basile che è stato uno dei nostri allievi più illustri e che ora sta proseguendo la sua carriera in ambito internazionale. Questo è anche un esempio per i nostri attuali studenti».



Giovanni Miszczyszyn: «La rassegna musicale è nata nel 2015 con l’intento di valorizzare il nostro eccellente Auditorium e di coinvolgere docenti, ex-allievi e allievi particolarmente meritevoli nella produzione di programmi musicali gradevoli all’ascolto e complessi nei contenuti».



Yannick Vallet: «Quest’anno abbiamo molta energia e voglia di suonare insieme. Questi 13 appuntamenti di Les Jeudis du Conservatoire sono senza dubbio un bel momento per di aggregazione e di ritorno verso la normalità».