La rinascita di Federica

Lei è Federica. Vive in Valle D’Aosta. È sposata, ha un figlio, conduce una vita tranquilla. Non è felice. Il marito vive per il lavoro, non c’è spazio per lei e per la sua idea di famiglia. Si sente sola. È il maggio del 2018. Federica ha 33 anni. Durante un corso conosce Osvaldo, una guardia forestale di 47 anni.

Chiacchierano, scoprono di avere la stessa passione per la montagna. Si mettono d’accordo per una passeggiata nei boschi. Passo dopo passo si scambiano confidenze in modo naturale, senza imbarazzo. Anche Osvaldo ha una compagna, ha due bambini, una famiglia, nella quale si sente un corpo estraneo. Le settimane successive sono ricche di telefonate. Federica e Osvaldo si amano di nascosto. Negli sguardi, nei sorrisi, nei silenzi. È luglio. Si rivedono per una gita. Osvaldo la guarda negli occhi. Ti amo. Il suo tono è dolce, malinconico, vero. Federica trema, di gioia. Quelle parole sono più forti della paura, e dei sensi di colpa.

È felice, e vuole esserlo alla luce del sole. Parla con il marito. Osvaldo fa lo stesso con la moglie. Piovono accuse, grida, litigi. Federica e Osvaldo restano saldi. È novembre. Federica si sveglia, il telefono è pieno di messaggi. Nella notte l’ex compagna di Osvaldo ha messo a letto i suoi bambini e li ha addormentati per sempre, poi si è tolta la vita. Federica non respira. La testa si spegne, il cuore si ferma. Piange, si maledice. Ha provocato le morte di due bambini innocenti, ha rovinato la vita dell’uomo che ama. È tutta colpa sua. Federica annega nel dolore, non riesce a capacitarsi, non lo accetta, non può essere successo per davvero. Si isola. Arriva un messaggio.

Amore ti prego non mi lasciare, ho bisogno di te, ora più che mai. Federica trema. Corre da Osvaldo. Si abbracciano, piangono. Poi si caricano il dolore sulle spalle e lo trascinano insieme. Lottano contro sensi di colpa, giudizi e cattiverie. Chiedono aiuto, crollano e si rialzano. Oggi Federica e Osvaldo sono genitori di un bambino, un dono inaspettato che ha riportato la luce nei loro cuori. Il 23 luglio si sposeranno, consapevoli che l’amore è più forte dell’odio.

link instagram https://www.instagram.com/p/<wbr></wbr>Ca1WvDfNS8u/?utm_medium=copy_<wbr></wbr>link

link spotify https://open.spotify.com/<wbr></wbr>episode/<wbr></wbr>4YSyXLfE0DZIigsWIZHWIo?si=<wbr></wbr>f13c9d0bee584a8d