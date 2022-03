Tre indagati per la morte dell’operaio di Nus Salvatore Esposito

Per la morte a Chambave di Salvatore Esposito, operaio 61enne di Nus, ci sono tre indagati per omicidio colposo, sono persone legate all'azienda per la quale l'uomo lavorava.



E' morto dopo essere stato colpito da una rampa di un camion su cui si sarebbe dovuto caricare una ruspa; l'incidente è avvenuto in frazione Arlier, alla sua origine probabilmente un guasto causato da un cedimento del punto di ancoraggio di un pistone idraulico della rampa.



L'uomo era stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto Parini di Aosta ma è morto poco dopo l'arrivo per la gravità delle lesioni riportate; sul posto erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Châtillon Saint-Vincent, a loro ed ai colleghi di Saint Vincent nonché ai tecnici dello Spreasal dell'Usl sono stati affidati gli accertamenti. Il pm Francesco Pizzato domani incaricherà il medico legale Serena Curti di procedere con l'autopsia che sarà eseguita dopodomani.