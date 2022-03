STATUTO SPECIALE: COSA STANNO ASPETTANDO IN CONSIGLIO REGIONALE?

Per mantenere dei delicati equilibri geopolitici alla fine della guerra, il presidente Truman intimò al generale De Gaulle di non immischiarsi della Vallée d’Aoste, fortunatamente! Altrimenti adesso saremmo un anonimo département francese e molto probabilmente avremmo perso una ricchezza come il Franco-provençal. In contropartita lo Stato Italiano, oltre a riconoscere la nostra Autonomia, doveva specificare tramite lo Statuto Speciale, quindi nella Costituzione che “ll territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce ZONA FRANCA”. Ovviamente, per sottolineare la centralità dello Stato, venne aggiunto un comma a trabocchetto “Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato”.

E' giunto il momento di rivendicare i nostri diritti!

Cosa stanno aspettando in Consiglio Regionale?

Le celebrazioni dello Statuto, senza concrete azioni politiche, sono unicamente sterili proclami elettorali e un insulto per le persone che si sono battute per la libertà!

Il responsabile politico Christian Sarteur

***

STATUT SPÉCIAL: QU'ATTENDENT-ILS AU CONSEIL REGIONAL?

Pour maintenir les délicats équilibres géopolitiques, à la fin de la guerre, le président Truman a enjoint au général De Gaulle de ne pas se mêler de la Vallée d'Aoste, heureusement! Sinon nous serions désormais un département français anonyme et nous aurions très probablement perdu une richesse comme le Franco-Provençal. En contrepartie, l'État italien, en plus de reconnaître notre autonomie, aurait dû préciser par le biais du Statut spécial, donc dans la Constitution, que "Le territoire de la Vallée d'Aoste est placé en dehors de la ligne douanière et constitue une ZONE FRANCHE". Evidemment, pour souligner la centralité de l'Etat, un paragraphe piège a été ajouté « Les modalités de mise en œuvre de la zone franche seront convenues avec la Région et fixées par la loi de l'Etat».

Le moment est venu de revendiquer nos droits!

Qu'attendent-ils au Conseil Régional?

La célébration du Statut, sans actions politiques concrètes, ne sont que des proclamations électorales stériles et une insulte au peuple qui s'est battu pour la liberté!

Le responsable politique Christian Sarteur