Al drive-in di Aosta vaccinazioni solo il venerdì dalle 20 alle 24

Al drive-in di Aosta, alla Pépinière d'entreprise, le vaccinazioni ad accesso libero e su prenotazione delle terze dosi saranno effettuate solamente il venerdì dalle 20 alle 24: a comunicarlo è l'Usl della Valle d'Aosta in una nota.



Potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid con accesso libero "i cittadini - precisa la nota - maggiorenni sani, anche non residenti in Valle d'Aosta, già immunizzati con prima e seconda dose, trascorsi non meno di 120 giorni da quest'ultima".



Al drive-in saranno effettuate esclusivamente le terze dosi con vaccino Moderna fino all'esaurimento delle dosi disponibili. L'accesso è consentito esclusivamente in automobile: il vaccino sarà somministrato direttamente in auto scoprendo il braccio dal lato del finestrino; è necessario presentare la tessera sanitaria e il documento d'identità.